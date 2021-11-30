Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в школе в пригороде американского города Детройт (штат Мичиган). Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным правоохранителей, им удалось задержать предполагаемого злоумышленника. На месте инцидента обнаружен пистолет, из которого, вероятно, велась стрельба.

Пострадали, по предварительным данным, от четырех до шести человек. Информации о жертвах к настоящему моменту не поступало.