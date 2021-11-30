Прокуратура Челябинска обвинила 13 человек в участии в группировке и хищении 90 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинска предъявила обвинение 13 предполагаемым участникам преступного сообщества в мошенничестве на 90 млн рублей. Злоумышленники представлялись представителями государственных органов власти, убеждая людей перевести "налоговый сбор" или другие взносы якобы для получения компенсации за продажу им контрафактных биологических добавок, сообщили во вторник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в преступном сообществе"). <…> В результате 101 потерпевшим переведены денежные средства в сумме около 90 млн рублей. В свою очередь обвиняемые, привлекаемые к уголовной ответственности, выполняли действия по выводу денежных средств с банковских счетов, на которые поступали похищенные денежные средства, и отвечали за распределение и передачу их организатору преступного сообщества", - говорится в распространенном сообщении.

На имущество обвиняемых наложен арест - на четыре автомобиля, три земельных участка, пять жилых и одно нежилое помещения. Следствие считает, что преступное сообщество создал уроженец Ульяновской области, находящийся в розыске, в состав группировки входили четыре организованных группы.

По версии следствия, свои махинации преступники совершали с 2016 по 2020 годы с территории иностранного государства. Они звонили с мобильных телефонов и через IP-телефонию россиянам, представлялись сотрудниками государственных органов власти и заявляли, что им положена компенсация с арестованных счетов компаний, которые якобы продали им контрафактные биологические добавки. При этом в обмен злоумышленники просили свои жертвы оплатить через платежные системы страховку от некой государственной компенсации за ранее приобретенные некачественные товары или подоходный налог, услуги инкассации и хранения денег в банковской ячейке.