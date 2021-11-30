Электроснабжение домов более 10 тыс. человек восстановлено в Новгородской области

ТАСС, 30 ноября. Энергетики продолжают ликвидировать аварии в электросетях, произошедшие из-за сильного снегопада в Новгородской области. Свет вернулся в дома более 10 тыс. человек, электроснабжение 227 поселков еще нарушено, сообщил в Telegram-канале руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков.

"Тридцатого ноября по состоянию на 21:00 в зоне отключения 227 населенных пунктов, 3 975 человек. Динамика восстановительных работ положительная. Старорусский район - электроснабжение восстановлено. Пестовский, Окуловский, Хвойнинский районы - работы продолжаются", - написал Шестков.

Первые отключения электроснабжения в регионе были зафиксированы в воскресенье, 28 ноября, тогда основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы области. Обледенение мокрого снега спровоцировало обрыв проводов, падение деревьев на линии электропередачи. На утро вторника были обесточены 438 населенных пунктов, в которых проживают 14 117 человек.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 97 бригад, 99 единиц техники, 382 человека, включая десять сотрудников МЧС. Ожидается прибытие 10 бригад из Вологды и Архангельска.

В связи с отключениями электроэнергии прокуратура области начала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения", - сообщила пресс-служба ведомства.