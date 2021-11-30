В Крыму временно перекрыли дороги на гору Ай-Петри из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма временно перекрыли обе дороги на излюбленную у туристов гору Ай-Петри из-за сильного ветра и снегопада в ночь на среду, сообщило в Facebook Минтранспорта республики.

"В связи с ухудшением погодных условий в Республике Крым для обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения в ночь с 30 ноября по 1 декабря 2021 года временно закрыто движение транспортных средств на плато Ай-Петри со стороны города Ялты и Бахчисарайского района", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Крыма попросили временно воздержаться от посещения плато Ай-Петри. "Приносим извинения за причиненные неудобства", - добавили в ведомстве.

В понедельник в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. По данным Минздрава региона, пять человек травмированы в республике и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Спасатели зарегистрировали на территории республики 111 происшествий, связанных с сильным ветром. Практически все они уже ликвидированы. В среду, 1 декабря, в Крыму прогнозируют дожди, переходящие в снег, в горах ветер до 35 м/с.