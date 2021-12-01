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В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

Это связано с циклоном, который подойдет к региону 1 декабря вечером

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки из-за подходящего к берегам полуострова циклона, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Отмечается, что лавинная опасность объявлена "в период с 00:00 2 декабря по 4 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский".

Подход очередного циклона на Камчатку синоптики прогнозируют в среду вечером. Он принесет в разные районы края снег и ветер.

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