Курортный поселок в КБР остался без газа и света из-за падения деревьев

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Шквалистый ветер повалил деревья на газопровод высокого давления и линии электропередачи в поселке Терскол в Республике Кабардино-Балкария (КБР). Жители остались без газа и электричества, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 23:30 30.11.2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в результате шквалистого ветра произошли падения деревьев в поселке Терскол (курортный поселок у подножия Эльбруса - прим. ТАСС). Повреждены газопровод высокого давления и линии электропередач. Без газоснабжения и электроснабжения остался поселок Терскол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья убрали, а работы по восстановлению газопровода и электроснабжения начнутся с наступлением светлого времени суток 1 декабря.

30 ноября МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на регион непогоде в ночь на среду с сохранением до конца суток 2 декабря. По прогнозам, в предстоящие два дня "местами по территории КБР ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах очень сильный снег".