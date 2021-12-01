{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузовой поезд сошел с рельсов в центральной части Мексики

Жертв нет

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовой состав из 13 вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом сообщило во вторник в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в записи. Сведений об объеме материального ущерба обнародовано не было. Пока неизвестно, что могло послужить причиной аварии.

По предварительным данным, движение транспорта на этом участке железной дороги будет восстановлено в течение ближайших трех суток.

Теги
Мексика
Власти США выясняют обстоятельства трагедии в штате Мичиган
Президент Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших
Читать полностью