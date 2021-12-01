Грузовой поезд сошел с рельсов в центральной части Мексики

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовой состав из 13 вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом сообщило во вторник в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в записи. Сведений об объеме материального ущерба обнародовано не было. Пока неизвестно, что могло послужить причиной аварии.

По предварительным данным, движение транспорта на этом участке железной дороги будет восстановлено в течение ближайших трех суток.