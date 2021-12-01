В Хабаровском крае из-за непогоды для автобусов закрыли три дороги

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Движение общественного транспорта ограничили на трех дорогах Хабаровского края из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в среду.

С утра для пассажирского транспорта закрыли федеральную автодорогу (ФАД) А-370 Хабаровск - Бикин, участок дороги город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино с подъездом к поселку Монгохто и ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. Первыми непогоду встретили южные районы региона, далее циклон будет смещаться в северо-восточном направлении. В краевой столице сейчас идет сильный снег. Учитывая опыт прошедшего циклона, который принес метели в край на прошлой неделе, накануне в один из районов направили бульдозер на трале, в готовности направиться в другие районы находится группа для разворачивания мобильных пунктов обогрева в местах возможного возникновения заторов на дорогах. В Хабаровске в центре города организовано дежурство двух полноприводных аварийно-спасательных автомобилей тяжелого класса для оказания помощи водителям в преодолении подъемов и спусков.

По данным Дальневосточного гидрометцентра, 1 декабря в южных районах края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо), днем 1 декабря и 2 декабря на востоке центральных и северных районов (Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский, Николаевский) ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с.