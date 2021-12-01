На севере Сахалина загорелись дачные строения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в среду тушат серьезный пожар на дачной территории в Охинском районе (самый северный район на Сахалине). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"1 декабря в 05:36 (30 ноября в 21:36 мск - прим. ТАСС) диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании деревянных дачных строений на улице Нефтяников. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты", - рассказали спасатели.

По информации МЧС, к прибытию первого пожарного подразделения горели четыре строения на общей площади 300 квадратных метров. Огонь может распространиться на соседнее жилое строение. В 08:20 (00:00 мск) было ликвидировано возгорание одного дома, но в настоящее время продолжается ликвидация горения трех строений. В тушении участвуют девять сотрудников и три единицы техники МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливаться после полной ликвидации пожара.