Часть авиарейсов в аэропорту Южно-Сахалинска отменили из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт в среду отменил 10 рейсов на прилет и на вылет. Это касается как внутренних направлений, так и межрегиональных, сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Авиарейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

По данным онлайн-табло, сейчас нарушено сообщение Южно-Сахалинска с Южно-Курильском (остров Кунашир, южная группа Курильских островов, Сахалинская область), Владивостоком, Советской Гаванью (Хабаровский край), Комсомольском-на-Амуре. Новая информация по вылетам появится 2 декабря. Также до 3 декабря отменены внутренние рейсы между областной столицей и Александровском-Сахалинским (город на севере острова).

Ранее спасатели объявили на 1-2 декабря штормовое предупреждение в Сахалинской области и в прилегающей акватории. Циклон сейчас бушует на территории практически всего Дальневосточного федерального округа, основной удар приходится на материковую часть. В Сахалинской области прогнозируются дожди со снегом, местами ураганный ветер, высота волн в море может достигать 8 м.

Сейчас в регионе повсеместно идут дожди, ветер пока слабый. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 13:00 держится на отметке плюс девять градусов.