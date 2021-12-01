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У берегов Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

Данных о жертвах и разрушениях не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в Тихом океане недалеко от восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 51,5 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 17,8 км под морским дном. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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