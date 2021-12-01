В ДТП с автобусом в Свердловской области погиб один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения на трассе легкового автомобиля и автобуса, в котором находилось 25 пассажиров. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в среду журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло в 03:20 по местному времени (01:20 мск) на федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. "По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге в сторону Кургана, по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом Golden Dragon, движущимся со стороны Каменск-Уральского под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали. Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса пояснил, что Mitsubishi резко выехал перед ним на встречную полосу, столкновения избежать не удалось.

Установлено, что автобус ехал по маршруту № 999 Курган-Екатеринбург.