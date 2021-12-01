Некоторые школы Москвы получили ложные сообщения о минировании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ложные сообщения о минировании поступили в ряд школ Москвы. На данный момент ни одно сообщение не подтверждено, учреждения работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Сегодня, 1 декабря, в несколько московских школ поступила информация о минировании. После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей.

"В настоящий момент ни одно сообщение о минировании не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства.