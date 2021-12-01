Главу Белорусской федерации футбола с женой выслали из Чехии

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель федерации футбола Белоруссии Владимир Базанов и его жена высланы из Чехии, где ранее были задержаны в связи с нарушением действующих в республике на фоне введенного режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса мер эпидемиологической безопасности. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, близкий президиуму полиции страны.

"Владимир Базанов с женой в связи с нарушением действующих в республике мер эпидемиологической безопасности были высланы", - отметил он.

Во вторник портал Denik N проинформировал, что у Базанова не было разрешения на въезд в Чехию. Он с женой были задержаны в Моравскосилезском крае на северо-востоке республики. Они приехали в республику на встречу местной сборной женской команды с футболистками из Белоруссии. Задержание было произведено сотрудниками отдела полиции по делам иностранцев в одном из полицейских участков Моравскосилезского края.

По данным местных СМИ, Базанов включен в санкционный список Чехии. У него была итальянская шенгенская виза, по которой он побывал на Кипре. В поездке его сопровождала жена. Они планировали посетить матч белорусской женской команды в городе Опава в Моравскосилезском крае.