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При опрокидывании микроавтобуса в Брянской области погиб один человек погиб

Еще двое пострадали
© Пресс-служба УМВД Брянской области

ТАСС, 1 декабря. Микроавтобус опрокинулся утром в среду на автодороге в Брянской области, в результате чего погиб один пассажир и еще двое пострадали. Об этом сообщила в пресс-служба управления МВД России по Брянской области.

"В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался. Еще двое пассажиров доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, микроавтобус не является рейсовым, его принадлежность устанавливается.

ДТП произошло в среду около 07:10 на 105-м км автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией в Унечском районе. Предварительно, 37-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на электроопору. После это произошло опрокидывание транспортного средства. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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