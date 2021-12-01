Экс-заместитель главы Магнитогорска подозревается во взятке на сумму более 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело о получении свыше 1,5 млн рублей в качестве взятки бывшим заместителем главы Магнитогорска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. <…> Подозреваемый задержан", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в период с 2015 по 2016 год подозреваемый получил взятку в сумме более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.