Экс-главу агентства инвестразвития Ставрополья приговорили к 3,5 года условно

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшего гендиректора АО "Агентство инвестиционного развития" Ставропольского края приговорили к условному сроку в 3,5 года за присвоение и мошенничество. Испытательный срок определен на три года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.

В ходе следствия и суда установлено, что мужчина с декабря 2018 года по февраль 2020-го заключил от имени агентства фиктивные договоры аренды машины на сумму более 1 млн рублей "в целях извлечения личной выгоды". Также он получил в подотчет 7 млн рублей, которые присвоил путем внесения в бухгалтерский учет ложных данных о факте возвращения денег в кассу организации. В результате министерству экономического развития края, как учредителю организации, причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Как сообщалось, бывший руководитель "Агентства инвестиционного развития" был задержан на Ставрополье в апреле 2021 года. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по краю.