В Дагестане повредили используемые для нужд силовиков и госорганов линии "Ростелекома"

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция в Дагестане организовала проверку по факту массового повреждения телекоммуникационных линий ПАО "Ростелеком" на территории одного из скверов Махачкалы во время работ по благоустройству. Линии связи в том числе используются силовыми структурами и органами государственной власти, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

"Совершено массовое повреждение телекоммуникационных линий ПАО "Ростелеком" на территории сквера им. Фазу Алиевой. <...> В отдел полиции по Советскому району обратился руководитель региональной сетевой компании. Мужчина сообщил о том, что сотрудники подрядной организации, выполняющей работы по благоустройству сквера, повредили принадлежащие компании линии связи, используемые не только для коммуникации жителей республики, но и для передачи данных между государственными структурами и населением. В настоящее время по данному факту МВД Дагестана организовало проверку", - сказала собеседница агентства.

По словам Гариевой, в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства повреждения линий связи в центре Махачкалы.