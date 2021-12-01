В Брянске будут судить обвиняемых в хищении 1,9 млрд рублей на продаже сигарет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Двенадцать человек, обвиняемых в незаконном обороте табачных изделий с доходом более 1 млрд 900 млн рублей, предстанут перед судом в Брянске. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем следственной части СУ УМВД России по Брянской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 12 человек, которые действовали в составе организованных групп на территории Брянской и Московской областей. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, которое занималось незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированных табачных изделий, - сказала она. - Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Фокинский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу".

По словам Волк, следователям удалось установить, что в течение длительного времени злоумышленники осуществляли лжетранзит через территорию РФ немаркированных специальными (акцизными) марками РФ сигарет, произведенных на предприятиях одной из стран ближнего зарубежья. С целью достижения своих целей обвиняемые использовали фиктивные договоры с подконтрольными иностранными организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Фактически товар отгружался на склады в Брянской области, после чего реализовывался в регионах России.

"По примерным оценкам, доход от криминального бизнеса составил более 1 млрд 900 млн рублей. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята табачная продукция на сумму свыше 100 млн рублей", - добавила представитель МВД. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в преступлениях (ст. 171.1 и 210 УК РФ). Кроме того, некоторые из них также обвиняются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 22 млн рублей.