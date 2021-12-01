Полиция задержала мужчину, разбившего окно в машине скорой помощи в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который разбил окно в автомобиле скорой помощи в одном из дворов в Северном Бутове. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Водитель автомобиля марки Opel, передвигаясь по дворовой территории дома на Куликовской улице перекрыл движение, а также выражая угрозы применения насилия, разбил окно водительской двери автомобиля скорой помощи. Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 34-летний житель Московской области и доставлен в территориальный отдел", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Кроме того, в отношении задержанного составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами") КоАП РФ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в субботу, 27 ноября.