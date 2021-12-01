В Ростовской области задержали семейную пару, производившую наркотики на садовом участке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали супругов, подозреваемых в изготовлении наркотиков для дальнейшего сбыта, у них было изъято более 15 кг синтетического наркотика - мефедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий <…> по месту проживания задержали супругов, 32-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, подозреваемых в изготовлении наркотиков для последующего сбыта путем тайников-закладок на территории Ростовской области. Как выяснили полицейские, злоумышленники для производства синтетических наркотиков специально оборудовали помещение на территории своего садового участка в Каменском сельском районе", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе обыска сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли у задержанных более 15 кг готового наркотического средства - мефедрона, а также 400 литров прекурсоров, необходимые ингредиенты, упаковочные материалы, лабораторное оборудование и технические средства.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.