Циклон с ураганным ветром нарушил работу транспорта на Дальнем Востоке

ТАСС, 2 декабря. Циклон с ураганным ветром, который обрушился на Приморье, нарушил работу транспорта и электроснабжение. Непогода повредила крыши домов и школ, сообщают корреспонденты ТАСС. Циклон двинулся через Татарский пролив на Сахалин, Камчатку, Хабаровский край и Магаданскую область.

На Камчатке сейчас бушует ураганный ветер, по прогнозу он может достигать 48 м/с. В регионе нарушено авиасообщение по большинству направлений, на нескольких участках автодорог осложнена обстановка. Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия. В Магадане из-за непогоды объявили свободный режим посещения школ для младшеклассников. Почти на всей территории Колымы сейчас метель, дует сильный ветер, но авиасообщение пока не нарушено, автодороги не перекрыты.

Сахалинскую область циклон затронул в меньшей степени, в отличие от материковой части, из-за непогоды закрыта паромная переправа, связывающая Сахалин и материк. Нарушено авиасообщение по некоторым направлениям, на севере острова ветер повредил фасады жилых домов, сорвал части крыш.

Влияние на Хабаровский край циклон начал оказывать в ночь на 1 декабря, в краевой столице шел сильный снег, в городе ввели режим ЧС. Обильные осадки отмечались и в других городах и поселениях, в регионе усилился ветер, в школах ряда населенных пунктов отменили занятия, не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, закрыт ряд дорог. В регионе закрыты аэропорты в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре, задерживаются несколько рейсов из Хабаровска в города и поселки Хабаровского края и на Сахалин, также нарушено движение рейсовых автобусов, на участках трасс ограничивали движение большегрузных и легковых автомобилей.

В некоторых районах Приморья, куда циклон принес снег и сильный ветер в начале недели, выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами края, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.

Сейчас в регионе ведется ликвидация последствий непогоды, остается ограниченным проезд на 11 дорогах края. Во Владивостоке в четверг на маршруты вышли 425 автобусов, 10 трамваев и шесть троллейбусов. В пресс-службе городской администрации сообщили, что обычно на маршрутах работает 500 автобусов, однако из-за сложной дорожной ситуации не все перевозчики смогли утром приступить к работе в полном объеме. "В течение дня они будут выпускать на линии дополнительный транспорт, чтобы горожане не испытывали затруднений с передвижением", - сказали в пресс-службе.