В Якутии экс-начальника районного отделения ГИБДД обвинили во взяточничестве

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник отделения ГИБДД в Сунтарском районе Якутии обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Сунтарскому району в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый в январе-феврале 2020 года получил денежные средства за незаконные действия, связанные с внесением заведомо ложных сведений о сдаче экзаменов на право управления транспортным средством и незаконной выдачей водительских удостоверений двум гражданам.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с ОРЧ СБ МВД по республике.