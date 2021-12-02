В Оренбурге задержали мужчину, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи УМВД России по Оренбургской области задержали в четверг подозреваемого в злоупотреблении полномочиями руководителя автономной некоммерческой организации "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области". Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователем следственного управления УМВД области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), в отношении руководителя автономной некоммерческой организации, причинившего ущерб бюджету Оренбургской области на крупную сумму - 98 млн рублей, принято решение о задержании подозреваемого в порядке ст. 91 УПК", - говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба бюджету региона в размере более 98 млн рублей. В злоупотреблении полномочиями, повлекшими наступление тяжких последствий, подозревают руководителя АНО "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области".

По данным прокуратуры, в марте 2020 года он заключил с коммерческой организацией договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов объектов, благоустраиваемых по национальному проекту "Жилье и городская среда". Экспертное исследование показало завышенную стоимость работ. Как указывается в материалах надзорного ведомства, фактически она составляет не более 51 млн рублей, тогда как контракт был заключен на общую сумму 150 млн рублей.