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У острова Сицилия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на четверг в Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 70 км от города Мессина, где проживают около 219 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 225 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Последнее мощное землетрясение в Италии было зафиксировано в августе 2016 года в районе города Аматриче на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда погибли 299 человек.

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