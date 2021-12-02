Карантин по бешенству животных установили в пяти муниципалитетах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области установили карантин по бешенству животных в Варненском, Верхнеуральском, Кунашакском районах, а также на территории двух микрорайонов, расположенных в Челябинске и Коркино. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

"На территории Челябинской области зафиксировано пять случаев бешенства: собака пала в городе Коркино, лиса - в Варненском районе, корова - в Кунашакском районе, две кошки, из числа которых одна пала в Челябинске, другая пала в Верхнеуральском районе. Населенные пункты, где зарегистрированы животные, павшие от бешенства, объявлены неблагополучными, там по распоряжению правительства области введен карантин", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2021 года в Челябинской области зарегистрировано 64 случая бешенства животных в 60 неблагополучных пунктах (за весь 2020 год было лабораторно подтверждено 68 случаев бешенства).

Бешенство - опасная для человека и животных болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу. Заражение происходит при укусе больного животного через слюну. Профилактикой бешенства сельскохозяйственных и домашних животных является регулярная вакцинация.