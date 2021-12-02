Дело о превышении полномочий возбудили в Саратове после передачи земли под застройку

ТАСС, 2 декабря. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Саратове после перевода земель сельхозназнаяения под застройку и передачи участков без проведения торгов коммерческой фирме. Об этом сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Саратовской области.

"Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту неправомерных действий должностных лиц администрации МО "Город Саратов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, постановление администрации Саратова об изменении разрешенного вида использования 43 земельных участков в поселке Зональный Волжского района города с сельхозназначения на строительство жилого дома для одной семьи вышло в марте 2013 года. После этого землю без торгов предоставили в аренду коммерческой организации для осуществления строительства. Затем на 43 участках были построены дома, а землю предоставили в собственность гражданам также без проведения торгов.

"В результате неправомерных действий должностных лиц администрации МО "Город Саратов" существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в виде причинения муниципальному образованию материального ущерба, который мог быть извлечен при соблюдении предписанной законодательством процедуры предоставления на торгах земельных участков для целей строительства", - уточняется в сообщении. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры. В настоящее время следователи расследование уголовного дела продолжается.