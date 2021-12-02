Пятеро уроженцев Чечни получили тюремные сроки за намерение участвовать в бандподполье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил пятерых уроженцев Чечни к срокам от четырех до семи лет колонии строгого режима за подготовку к созданию незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда в четверг.

Суд установил, что в августе 2019 года уроженец Чечни Мухаммад Османов получил предложение от знакомого принять участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также подобрать других участников. В Гудермесе мужчина пытался склонить к участию в банде пятерых уроженцев республики, четверо из которых - Аламбек Асхабов, Шамиль Магамадов, Бекхан Гелисханов и Сулим Берсанов - дали свое согласие.

С августа по ноябрь 2019 года мужчины проводили совместные встречи, в ходе которых обсуждали возможность своего участия в деятельности банды, а также изучали меры конспирации в условиях бандподполья. Деятельность сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Османову М. Р. - семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме; Асхабову А. С., Магамадову Ш. Х., Гелисханову Б. С., Берсанову С. Х. - каждому четыре года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Османов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Все пятеро фигурантов дела также признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Приготовление к организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем").

Свою вину в совершенных преступлениях фигуранты признали, отметили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.