В Удмуртии СК возбудил дело в отношении мужчины, истязавшего двух внуков

ТАСС, 2 декабря. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после сюжета на телевидении, в котором рассказывалось об истязании детей в Якшур-Бодьинском районе республики. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по материалам проверки, организованной после выхода в эфир на федеральном телеканале сюжета с информацией о жестоком обращении с малолетними детьми в семье, проживающей в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ - истязание)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, с января 2019 года по январь 2021 года мужчина жестоко обращался со своими внуками - мальчиками 2011 и 2016 годов рождения По результатам расследования также дадут оценку мер, принимаемых органами системы профилактики в отношении семьи.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после того, как в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором рассказали о жестоком обращении дедушки с внуками из Якшур-Бодьинского района.