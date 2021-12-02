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СК начал проверку после смерти школьника в Люберцах

Несовершеннолетний имел проблемы со здоровьем

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 17-летнего подростка в школе в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным СК, 1 декабря в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о смерти 17-летнего школьника в классе учебного заведения. "Установлено, что несовершеннолетний при жизни имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра места происшествия, а также тела школьника каких-либо телесных повреждений не установлено", - сообщила представитель ГСУ.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются педагоги, одноклассники, истребована медицинская документация и история болезни ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

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