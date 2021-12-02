Дело о хранении наркотиков возбудили в отношении сотрудника мордовской колонии

ТАСС, 2 декабря. Уголовное дело о хранении более 10 кг наркотических средств возбуждено в отношении сотрудника исправительной колонии Мордовии. Об этом сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-12 УФСИН России по Республике Мордовия. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2021 года сотрудники полиции совместно с сотрудниками собственной безопасности республиканского УФСИН обнаружили и изъяли у подозреваемого упаковки с веществом растительного происхождения, а также несколько растений, которые он выращивал в теплице. Экспертизы показали, что изъятое вещество и растения являются наркосодержащими. Общий вес изъятого составил более 10 килограммов. В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю СК, что выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотическое средство для личного потребления.