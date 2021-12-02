Дело экс-сотрудников ИВС в Истре передадут в суд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура направит в суд Московской области уголовное дело в отношении бывших сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, и еще четверо заключенных. Об этом сообщила подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого был совершен побег 5 человек. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство.

По статье 286 УК РФ им грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего - в виде запрета определенных действий.

Побег из-под стражи

В ночь на 6 августа 2021 года Мавриди и четверо уроженцев Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря сбежали из истринского ИВС. Все они задержаны, Мавриди также признал вину в побеге.

Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему суд назначил запрет вечерних прогулок, общения со свидетелями и переезды.