Путин призвал проверить выполнение решений, принятых по следам аварии на "Распадской"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал провести ревизию, как были выполнены решения, принятые после аварии на шахте "Распадская" в Кемеровской области в 2010 году.

"Сегодня проведем ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на шахте "Распадская". Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях", - сказал глава государства в четверг на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Сегодня проанализируем эти вопросы, но очевидно, что здесь потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - подчеркнул Путин.

По словам президента, ему докладывали, что все поручения по следам ЧП на "Распадской" были выполнены. "Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберемся", - сказал глава государства.

На шахте "Распадская" в Междуреченске 8-9 мая 2010 года произошли два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находились 359 горняков, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ в шахту было направлено девять отделений горноспасателей - всего 54 человека. В это время произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший наземные сооружения добывающего предприятия. Всего трагедия унесла жизни 91 человека, еще около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля в полном объеме на "Распадской" удалось только в конце 2014 года.