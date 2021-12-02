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Организатора канала поставки наркотиков в войсковые части Подмосковья осудили на 10 лет

Наркотики распространяли на территории войсковых частей Алабинского гарнизона

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Наро-Фоминский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии организатора канала поставки наркотиков в войсковые части Алабинского гарнизона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Орлов А. А. Наро-Фоминским гарнизонным военным судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в УФСБ.

В результате проведенных отделом ФСБ России по Таманской дивизии оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в феврале 2021 года осужденный организовал устойчивый незаконный канал поставки на территорию войсковых частей Алабинского гарнизона наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона "Соль", в крупных размерах.

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