Водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП с гражданами Белоруссии под Брянском, задержали

ТАСС, 2 декабря. Сотрудники полиции задержали водителя микроавтобуса, перевозившего граждан Белоруссии, один из которых погиб и еще двое пострадали в результате ДТП на трассе в Брянской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"37-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter в настоящее время задержан", - говорится в сообщении.

Авария произошла 1 декабря на 105-м км автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией в Унечском районе. По предварительным данным, водитель Volkswagen Transporter выехал на обочину дороги и врезался в электрическую опору, затем микроавтобус опрокинулся. В результате один пассажир погиб и еще двое пострадали. По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным прокуратуры региона, в микроавтобусе находились граждане Республики Беларусь.