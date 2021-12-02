Четыре человека погибли в ДТП с тремя грузовиками и легковушкой под Брянском

ТАСС, 2 декабря. Четыре человека погибли и один пострадал после столкновения двух большегрузов, грузовой газели и легкового автомобиля в Унечском районе Брянской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, четверо погибших и один пострадавший", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сообщение о ДТП на 118-м километре трассы федерального значения А-240 в Унечском районе поступило в 14:10. "По прибытии подразделений к месту установлено, что произошло ДТП с участием грузовой газели, легкового автомобиля и двух фур. <…> Проводилось деблокирование одного пострадавшего", - добавили в пресс-службе.