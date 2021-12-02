В Литве пропала посылка из Израиля с более чем со 100 бриллиантами

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Посылка из Израиля стоимостью €27 тыс., в которой находилось более 100 бриллиантов, пропала в Литве. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлия Самороковская.

"После проверки посылки, которая одной из почтовых компаний была доставлена в Литву самолетом, представитель литовской фирмы, заказавшей в Израиле 117 бриллиантов, установил, что драгоценных камней в ней нет", - сказала она. Стоимость пропажи составляет €27,3 тыс.

Как сообщила представитель комиссариата, по данному факту ведется следствие. По ее словам, литовские должностные лица расследуют обстоятельства инцидента в сотрудничестве с зарубежными коллегами.