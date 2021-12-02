В Нижегородской области возбудили дело после смерти ребенка из-за отсутствия лекарств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летней девочки, мать которой, по информации СМИ, добивалась у чиновников предоставления лекарства для ребенка, однако не дождалась их из-за халатности чиновников. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки из-за отсутствия необходимого лекарства для лечения ее серьезного заболевания, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе сообщили, что 23 ноября в СМИ появилась информация о смерти 10-летней девочки от серьезного заболевания.

"В сюжете указывается, что мать ребенка через суд добилась, чтобы чиновниками было предоставлено лекарственное средство для ребенка, однако из-за бюрократических проволочек девочка умерла, так и не дождавшись соответствующего препарата. В тот же день по данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о халатности", - добавили в пресс-службе.