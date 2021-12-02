В КБР восстановили газоснабжение курортного поселка

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение курортного поселка Терскол в Кабардино-Балкарии (КБР), нарушенное почти двое суток назад из-за последствий непогоды, удалось восстановить, сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

30 ноября около полуночи шквалистый ветер повалил деревья на газопровод высокого давления и линии электропередачи в поселке Терскол (курортный поселок у подножия Эльбруса - прим. ТАСС). Жители остались без газа и электричества.

"По состоянию на 16:40 мск 2 декабря 2021 года работы по восстановлению газоснабжения в н. п. Терскол полностью завершены, подача газа абонентам осуществляется в полном объеме. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что их планируют закончит к концу дня.

Задействованы силы и средства Эльбрусской районной электросети в составе 40 человек и 15 единиц техники.