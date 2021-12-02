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Полицейский из Татарстана получил тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетней 29-летнего полицейского из Татарстана и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В Республике Татарстан бывший сотрудник полиции признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней", - сообщили в СК.

Следствием и судом установлено, что мужчина познакомился с 16-летней местной жительницей в одной из социальных сетей. Вечером 22 февраля 2020 года, когда потерпевшая пришла на свидание, мужчина надругался над ней. Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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