ГП: руководство сибирского управления Ростехнадзора не соответствует занимаемой должности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поставил перед главой Ростехнадзора вопрос о несоответствии занимаемой должности руководства сибирского управления службы, отвечающего за организацию надзора в угольной отрасли.

"Перед руководителем Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава Сибирского управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере. Такая жесткая позиция обусловлена еще и тем, что в 2010 году после трагедии на шахте "Распадская" по результатам совещаний в правительстве руководителям Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было прямо указано на неудовлетворительный уровень контроля надзорной деятельности", - заявил генпрокурор в четверг на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее Краснов также заявил, что из-за многочисленных нарушений, выявленных на шахте "Листвяжная", будут проверены шахты в 10 угледобывающих регионах России.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.