Обвиняемого во взяточничестве экс-заместителя главы Магнитогорска арестовали на два месяца

ТАСС, 2 декабря. Суд арестовал на два месяца бывшего заместителя главы Магнитогорска, который обвиняется в получении взятки свыше 2 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю главы Магнитогорска. <…> Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т.е. до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в период с 2015 по 2017 год получил взятки в сумме свыше 2 млн рублей от предпринимателя в обмен на предоставление земельных участков. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.