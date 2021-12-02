Под Архангельском задержали мужчину, который проник в колледж

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в четверг утром проник в здание педагогического колледжа в Котласе в Архангельской области, сообщили ТАСС в региональном управлении Росгвардии.

"Сотрудники Котласского филиала вневедомственной охраны Росгвардии получили вызов из педагогического колледжа. Прибывшему на место наряду группы задержания представитель охраняемого объекта сообщила, что неизвестный, с ее слов вооруженный предметом по внешнему виду напоминающим холодное оружие, проник внутрь образовательного учреждения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, на момент прибытия сотрудников Росгвардии в здании незнакомого гражданина не оказалось. "Благодаря информации очевидцев, удалось оперативно установить его местонахождение и задержать. Для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах случившегося мужчину 1980 года рождения передали полицейским", - добавили в ведомстве.

Как уточнили представители администрации региона, мужчина не был вооружен. "Все преподаватели были оповещены о нахождении в учебном заведении постороннего человека, аудитории с обучающимися были закрыты изнутри. В это время молодой человек успел зайти в один из кабинетов и подошел к окну. Затем он вышел из кабинета и покинул стены учебного заведения. Чуть позже был задержан. Холодного оружия в руках у него сотрудники педколледжа не видели, агрессии он не проявлял, угроз в адрес студентов и педагогов не озвучивал", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации области.

По факту инцидента министерство образования Архангельской области начало собственную проверку. "В четверг утром в одном из корпусов учебного заведения появился молодой человек, который не является студентом техникума. На просьбу дежурного остановиться он не отреагировал, поэтому дежурный сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации", - говорится в сообщении.