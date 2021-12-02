В Ингушетии задержали подозреваемого в совершенном 27 лет назад убийстве

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных структур задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в совершенном почти 30 лет назад убийстве. Об этом сообщил в четверг журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 1994 года трое жителей соседней республики пытались угнать автомашину в селении Дейское Терского района Кабардино-Балкарии и убили ее хозяина. В 1998 году их личности удалось установить, двоих впоследствии задержали, третий скрывался до сих пор.

"По имевшейся информации, он неоднократно, находясь на территории разных субъектов России, менял паспорт, в котором указывались ложные анкетные данные. Специализированным отделом по расследованию особо важных дел (по расследованию преступлений прошлых лет) совместно с отделом криминалистики СУ СК России по Кабардино-Балкарии было установлено, что в марте 2021 года обвиняемый в очередной раз сменил имя и в настоящее время проживает на территории Республики Ингушетия", - рассказал Багов.

Подозреваемого задержали и доставили в следственное управление, на период следствия ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.