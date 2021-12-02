Автобус с пассажирами съехал в кювет в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших пассажиров рейсового автобуса, который съехал в кювет в Парфинском районе Новгородской области во время планового рейса, увеличилось до четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Три человека (две женщины и один мужчина) находятся в Старорусской ЦРБ, один молодой человек после осмотра медиками отпущен домой", - сообщил собеседник агентства.

ДТП произошло на 1-м км автодороги Парфино - Подлитовье в Парфинском районе. По информации регионального ГИБДД, водитель, управляя автобусом "Газель NEXT", не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В момент ДТП в салоне автобуса находились 10 человек.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Новгородскй области сообщала о двух пострадавших, женщинах 1948 и 1949 года рождения, которые с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В новость были внесены изменения (19:38 мск) - меняется число пострадавших.