Группу подростков задержали под Смоленском по делу о покушении на убийство двух человек

ТАСС, 2 декабря. Следователи задержали группу подростков, которые утром 2 декабря в Дорогобужском районе Смоленской области пытались убить мать и отчима 14-летней школьницы. Потерпевших госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 26-летнего мужчины и 37-летней женщины в п. Верхнеднепровский (ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". <...> Все лица, причастные к совершению данного преступления, установлены и задержаны, в настоящее время с ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

О точном количестве задержанных не сообщается в интересах следствия. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, проводятся осмотры, обыски, допросы потерпевших и свидетелей.

По данным следствия, ночью 2 декабря в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района между 14-летней девушкой и ее родителями произошел конфликт. Несовершеннолетняя позвонила своему знакомому, проживающему в Десногорске, и пожаловалась на мать и отчима, которые не разрешают ей гулять в ночное время. Он попросил своих несовершеннолетних знакомых помочь девушке уйти из дома. "Около 5:00 2 декабря несовершеннолетние зашли в квартиру и нанесли множественные ножевые ранения в область груди хозяину жилища, а также причинили резаное ранение левого предплечья его жене", - отметили в пресс-службе, добавив, что потерпевших госпитализировали.