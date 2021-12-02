Поезда на Рижском направлении МЖД задерживаются из-за человека на путях

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы из-за человека на путях. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 18:37 на перегоне Тушино - Подмосковная произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, нарушил правила поведения на железнодорожной инфраструктуре. На период оказания медицинской помощи поезда Рижского направления в сторону Москвы следуют с опозданием", - сказал собеседник агентства.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения опоздания пригородных поездов, подчеркнули в пресс-службе. Там также призвали граждан переходить железнодорожные пути в строго установленных местах.