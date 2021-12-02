ГП утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП с волгоградскими спортсменками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в апреле в Ставропольском крае, в результате которого погибли баскетболистки из спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Об этом сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральному округу Елена Усачева.

В апреле на автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло ДТП с участием автобуса под управлением жителя Волгограда, который незаконно оказывал услуги по перевозке воспитанников спортивной школы. В момент столкновения с грузовиком, который перед этим столкнулся с еще одним автомобилем, в салоне автобуса находилась баскетбольная команда, ее тренер и еще четыре пассажира, которые ехали на соревнования. В результате аварии пять девочек погибли, еще пятеро детей и их тренер получили травмы.

По данным следствия, организатором перевозки являлась директор спортивной школы, находившаяся с перевозчиком в дружеских отношениях. При этом автобус не соответствовал требованиям безопасности - был переделан из грузового фургона, часть сидений не были оборудованы ремнями безопасности.

"Генеральной прокуратурой РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда и двух жителей Волгоградской области и Ставропольского края. <…> Уголовное дело будет направлено в Грачевский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - сообщила Усачева.

Представитель Генпрокуратуры добавила, что фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц"), ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц").