В Волгоградской области подросток наехал на полицейского

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Волгоградской области были вынуждены применить табельное оружие для задержания подростка за рулем автомобиля, который создал угрозу жизни и здоровью граждан, а также допустил наезд на полицейского, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На улице Пушкина г. Волжского сотрудники ДПС заметили автомашину, у которой были тонированы все стекла, включая лобовое. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, правонарушитель совершал рискованные маневры, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья граждан. Инспектором ДПС было принято решение для остановки применить табельное оружие", - сообщает Волк.

По данным МВД России, были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем сотрудникам пришлось стрелять по колесам, однако водитель продолжал движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Водитель покинул автомобиль только после того, как допустил столкновение со служебной машиной, пытался бежать, но был задержан.

"В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Водителем оказался 16-летний подросток. Сотрудником территориального подразделения СКР в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по законности применения табельного оружия проводится служебная проверка, также составлены административные протоколы о нарушении правил дорожного движения.