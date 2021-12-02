Пенсионера арестовали в Обнинске по делу о развратных действиях в отношении ребенка

ТАСС, 2 декабря. Суд по ходатайству следователей арестовал 67-летнего жителя Обнинска Калужской области, подозреваемого в действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Обнинска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". <...> Сегодня судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, днем 29 ноября восьмилетняя девочка возвращалась домой из школы, зашла в подъезд своего дома, за ней направился подозреваемый. "Догнав девочку на лестничной площадке, мужчина начал прикасаться к ее телу, однако его спугнул шум открывающейся двери. Девочка воспользовалась замешательством и убежала", - отметили в пресс-службе.

На следующий день мужчину задержали, первоначальные следственные действия подтвердили причастность к преступлению, добавили в пресс-службе.